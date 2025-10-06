Flotille humanitaire vers Gaza : quatre Belges dont trois Bruxellois libérés

Quatre Belges ayant participé à la flottille vers Gaza et interpellés par la marine israélienne ont été libérés, a indiqué lundi le ministre belge des Affaires étrangères, Maximé Prévot (Engagés).

Dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 octobre, la flotille en direction de Gaza a été arrêtée par l’armée israélienne. A bord des bateaux, on retrouvait 4 Belges dont trois bruxellois. Parmi eux, l’avocat spécialiste des droits humains, Alexis Deswaef et la militante Latifa Gharbaoui.

►Lire aussi : Flottille humanitaire vers Gaza : au moins trois Bruxellois arrêtés par Israël

Près d’une semaine après leur arrestation et à la veille des commémorations pour le massacre du 7 octobre 2023, les prisonniers ont été relâchés selon le ministre des Affaires étrangères. Ils sont en route vers la Grèce avant d’être rapatriés à Bruxelles.

Pour rappel, une autre flotille est toujours en route vers la Palestine.

La rédaction avec Belga