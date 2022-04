Finale de la Coupe de Belgique : le trafic routier perturbé ce lundi, la STIB s’adapte

La finale aura lieu à 15h au stade Roi Baudouin.

Avec l’organisation de la finale de Coupe de Belgique entre La Gantoise et le RSC Anderlecht, le service Mobilité de la police de Bruxelles-Capitale Ixelles à Laeken conseille d’éviter de se déplacer dans le quartier du Heysel en voiture et de privilégier les transports en commun.

⚽Finale Croky Cup – 18/04/2022🏆

Suite aux divers événements sur le plateau du Heysel, des mesures de circulation seront prises.

La STIB s’adapte à l’événement

Métro

Les personnes qui assisteront au match pourront descendre dans les stations Houba-Brugmann (pour les personnes dont la couleur du ticket est rouge ou jaune) et Heysel (pour les personnes dont la couleur du ticket est verte ou bleue). Cependant l’accès vers l’avenue Jean-Baptite Depaire à Houba-Brugmann sera fermée. Au Heysel, l’accès vers l’avenue Impératrice Charlotte sera également fermée. À Roi Baudouin, les accès vers les avenues Houba-de Strooper et des Amandiers seront fermés. Les autres accès restent ouverts de 13h à 16h30. De 16h30 à 19h, l’entièreté de la station Roi Baudouin sera fermée, par ordre de police.

Tram

Le terminus Roi Baudouin n’est pas desservi de 13h à 19h. Les trams 3 et 7 sont remplacés par des T-bus entre Heembeek et Heysel. Ils sont limités à l’arrêt Esplanade. Le tram 51 s’arrêtera à l’arrêt Démineurs et ne desserrent pas le Stade Roi Baudouin.

Bus

La ligne de bus 83 est déviée entre 12h et 19h entre Tircher et Esplanade par la chaussée Romaine. Les arrêts entre De Heyn et Palais 12 ne sont pas desservis.

