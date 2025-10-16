Feu vert de la commission pour le projet immobilier de la Porte de Ninove, mais avec de nombreuses conditions

Un avis favorable a été rendu par la commission de concertation de Molenbeek-Saint-Jean pour le projet immobilier de la Porte de Ninove. Le projet devra toutefois être largement retravaillé avant d’être soumis à Urban.brussels qui tranchera sur la délivrance du permis d’urbanisme.

La commission de concertation de Molenbeek-Saint-Jean a rendu un avis favorable, assorti d’un très grand nombre de conditions, au projet immobilier de la Porte de Ninove, selon le document consulté par l’agence Belga jeudi. Porté par les promoteurs Alides et Ion, le projet prévoit une tour de 49 mètres, 105 logements, 133 kots étudiants et près de 2.000 m² d’équipements collectifs.

Si la Région bruxelloise et la Ville de Bruxelles ont émis un feu vert de principe, les exigences formulées sont telles qu’elles imposeront une refonte complète du projet. L’avis mentionne la nécessité de réduire les gabarits, de repenser la densité et la typologie des logements – limiter voire supprimer les kots -, de préserver la zone humide et de renforcer les espaces verts et la perméabilité du sol.

► Lire aussi | Molenbeek : associations et habitants s’opposent à la tour de 49 mètres porte de Ninove

La commune de Molenbeek-Saint-Jean a quant à elle rendu un avis défavorable, jugeant le projet trop dense et inadapté au quartier. Un avis qui reflète celui de la quasi-totalité des citoyens et associations qui sont intervenus lors de la commission de concertation. Bruxelles Environnement et la Région ont insisté sur la nécessité de limiter l’imperméabilisation et de protéger la biodiversité du site.

La commission demande en outre de nouvelles études d’incidences environnementales et de mobilité, ainsi qu’une révision complète du plan d’ensemble, ce qui entraînera une nouvelle enquête publique et une nouvelle commission de concertation avant tout octroi de permis.

En pratique, le projet devra être largement retravaillé pour être à nouveau soumis à Urban.brussels, qui détient la décision finale sur la délivrance du permis d’urbanisme.

Belga