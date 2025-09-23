Passer la navigation
Molenbeek : associations et habitants s’opposent à la tour de 49 mètres porte de Ninove

Large désapprobation mardi après-midi lors de la commission de concertation consacrée au projet immobilier Porte de Ninove.

Porté par les promoteurs Alides et Ion, le dossier prévoit une tour de 49 mètres, 105 logements, 133 kots étudiants et près de 2.000 m² d’équipements collectifs. Associations, riverains et autorités communales ont, à de rares exceptions près, exprimé leur opposition, jugeant le projet trop dense et inadapté au site.

Selon l’échevine de l’Urbanisme Josiane Dostie (PTB), la commune a reçu 130 réactions durant l’enquête publique, “en majorité très critiques”. Elle a salué “un signe de bonne santé démocratique” mais a dénoncé “l’absence de garanties pour le logement social”, une part trop faible de grands appartements, une densité excessive, des espaces verts insuffisants et un risque de mobilité saturée avec seulement 89 places de parking. Elle a aussi rappelé que Molenbeek  “n’a jamais demandé de logements étudiants”, pointant leur éloignement des campus et leur coût incertain.

Face à ces critiques, le promoteur a défendu un projet qu’il présente comme structurant et équilibré. Son conseil a souligné que l’ensemble “s’inscrit dans le renouvellement urbain déjà visible le long du canal et ailleurs à Bruxelles”, en cohérence avec d’autres immeubles récents. Le plan prévoit, selon lui, un positionnement approprié de logements résidentiels, sociaux et étudiants, incluant des logements familiaux confortables dotés de balcons et de terrasses, ainsi que des espaces extérieurs collectifs, afin de répondre à la demande croissante de logements variés dans la capitale. Les associations Inter-Environnement Bruxelles, ARAU, Bruxelles Nature, Natagora et La Rue ont dénoncé la surdensification d’un quartier déjà parmi les plus peuplés d’Europe, la perte d’un espace vert rare et un taux d’imperméabilisation avoisinant 99%, tout en soulignant l’importance écologique de la friche et le risque d’inondation.

La décision de la commission est attendue le 14 octobre.

Belga

23 septembre 2025 - 18h01
Modifié le 23 septembre 2025 - 18h01
 

