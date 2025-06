Face à la chaleur, les écoles bruxelloises s’organisent

À l’école communale des Bruyères à Ganshoren, on profite des zones ombragées et des jeux sont organisés pour rafraîchir les enfants.

Alors que le mercure grimpe, dans les écoles, on s’organise aussi pour gérer les fortes chaleurs. Certains élèves, comme ceux de l’école des Bruyères peuvent profiter d’un espace boisé, à l’ombre. “On a de la chance, on est dans une zone verte, c’est un bel atout de notre école. Quand il fait chaud, il fait vraiment plus frais”, explique une institutrice. Aujourd’hui, pas de vélos, dans les classes et les bureaux, les activités sont limitées. “Chaque année, on prévoit une journée “eau”, on demande aux parents d’apporter des maillots etc”.

Wallonie-Bruxelles Enseignement invite les directions d’école à rester attentive au bien-être des élèves et à adapter les activités. Les écoles, étaient donc autorisées à libérer les enfants à partir de midi, si les parents étaient disponibles.

■ Reportage de Pierre Beaudot, Néo Fasquel et Corinne De Beul