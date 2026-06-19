Fabrice Cumps sur la présidence du Foyer anderlechtois: “C’est un gros imbroglio !”

Fabrice Cumps (PS), le bourgmestre d’Anderlecht, était l’invité de 7h50 dans Bonjour Bruxelles. Il répondait aux questions de Vanessa Lhuillier.

Nouveau rebondissement jeudi dans le dossier du Foyer Anderlechtois. Le tribunal de l’entreprise a décidé de suspendre le conseil d’administration (CA) convoqué par les socialistes et la direction, qui contestent la validité de la précédente réunion extraordinaire. Au cours de celle-ci, le président Lotfi Mostefa (PS) avait été temporairement écarté de ses fonctions. La justice a interdit à ce CA contesté de délibérer sur les points inscrits à son ordre du jour.

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Interrogé à ce sujet dans Bonjour Bruxelles, le bourgmestre d’Anderlecht Fabrice Cumps déplore un imbroglio juridique à la tête du foyer anderlechtois. “C’est un gros imbroglio. La vice-présidente a convoqué toute seule le conseil d’administration, dont la SLRB (Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, ndlr) avait dit qu’il était illégal. Elle la réécrit après. Mais la SLRB dit aussi que ce n’est pas à elle d’annuler la décision. Pour l’instant, il y a à la fois les décisions du CA et els décisions de justice. Je pense que la SLRB va reprendre la main, et mettre sous tutelle le Foyer Anderlechtois le temps de la commission d’enquête sur ces questions de présidence”, commente-t-il.

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Rédaction