Europa League : l’Union Saint-Gilloise affrontera le FC Lugano pour les barrages

Le 04 juin, l’Union Saint-Gilloise voyait le titre de Champion de Belgique lui passer sous le nez après un match très tendu contre le Cercle de Bruges.

Arrivé alors troisième de ce championnat, le club bruxellois peut maintenant prétendre à un titre européen.

Cependant, il faudra d’abord passer les barrages de l’Europa League pour arriver au sein des phases de poules. Le club devra affronter le FC Lugano (Suisse) durant ces barrages. Le tirage au sort a eu lieu au siège de l’UEFA.

We’ll just never get used to this. 🥰

The draw for the UEFA Europa League Play-offs takes place at 1PM CET. #UEL pic.twitter.com/N0IBa7cDXb

— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) August 7, 2023