Entre victoires passées et campagnes futures, l’organisation Gaia fête ses 30 ans à Bruxelles

Un grand événement était organisé à Brussels Expo, sur le site du Heysel, ce dimanche après-midi.

En présence de militants et de différentes personnalités, l’organisation de défense des animaux Gaia a célébré ses trente ans d’existence, ce dimanche après-midi à Brussels Expo. L’occasion pour l’association de revenir ainsi “sur ses grandes victoires et ses campagnes mémorables“, explique-t-elle, parmi lesquelles l’interdiction des carrousels à poney, la fin de la vente de viande de kangourou en supermarché, l’amélioration des conditions des courses hippiques de Waregem ou la commercialisation du Faux Gras, ce substitut végétal au foie gras.

Ce rassemblement-anniversaire a aussi permis aux dirigeants de Gaia d’évoquer des “perspectives d’avenir“, et leurs objectifs pour les trente prochaines années.

Lors de l’événement de ce dimanche étaient réunis notamment les trois ministres belges compétents en matière de Bien-être animal : Bernard Clerfayt (DéFI) pour Bruxelles, Céline Tellier (Ecolo) pour la Wallonie et Ben Weyts (N-VA) pour la Flandre. Ils étaient aussi accompagnés du prince Laurent, lui aussi actif via sa fondation dans ce domaine, et portant un pull tricoté… en poils de chien !

Une organisation née en 1992

Fondée en 1992, cette asbl, dont l’acronyme signifie Groupe d’Action dans l’Intérêt des Animaux,, compte désormais plus de 80.000 membres et sympathisants. Elle a déjà reçu, au cours de son histoire, le soutien de personnalités diverses, comme Jean-Claude Van Damme, Kevin Borlée ou Pamela Anderson.

Depuis sa création, l’organisation dénonce la cruauté et la maltraitance envers les animaux, et milite pour leur bien-être. Gaia est aussi connu pour ses enquêtes et ses campagnes-choc mais pacifiques.

