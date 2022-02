Energie, la facture est pour Bruxelles : l’édito de Fabrice Grosfilley

Ce jeudi, Fabrice Grosfilley évoque dans son édito la nouvelle ordonnance sur la vente d’énergie en Région bruxelloise.

C’est une valse des compteurs qui peut en cacher une autre. Après le compteur des lits des soins intensifs et des capacités hospitalières, ce sont désormais les compteurs de gaz et d’électricité qui font la Une de l’actualité. Dans un cas comme dans l’autre, cette angoisse du compteur risque d’avoir de sérieuses répercussions sur votre vie quotidienne.

Trois jours après les mesures d’aide décidées par le Gouvernement fédéral, ce jeudi, c’est au tour du Gouvernement bruxellois de sortir une nouvelle mesure pour tenter d’encadrer le marché du gaz et de l’électricité. Alain Maron, le ministre de l’Énergie annonce la révision de l’ordonnance régionale qui réglemente la vente d’énergie en Région bruxelloise. La principale nouveauté sera la création d’un service universel qui offre une garantie de fourniture au consommateur. En clair, un client qui ne paye plus ses factures et qui se verrait radié par son fournisseur sera à l’avenir automatiquement basculé vers Sibelga qui continuera d’assurer sa fourniture en énergie au tarif social. Les limiteurs de puissance sont également abandonnés.

Attention. Si en apparence cette nouvelle ordonnance a l’air de fortement protéger les ménages qui ne peuvent pas payer leur facture d’énergie, ce ne sera pas sans condition. Le passage au service universel est limité à une durée d’un an. Et pendant cette période, le CPAS mettra en place un accompagnement pour rembourser les factures impayées. Ce qui veut dire, qu’au bout d’un an, le ménage qui ne paye toujours pas son gaz ou son électricité risque bien se faire couper purement et simplement l’énergie.

Ce nouveau dispositif était attendu. Il était même indispensable en Région bruxelloise. Jusqu’à présent, les fournisseurs qui devaient faire face à des factures impayées n’avaient pas le droit de couper le compteur sans passer par un juge de paix. Cela prenait deux à trois ans, les impayés s’accumulaient et devenaient insurmontables. C’est l’une des raisons pour laquelle les fournisseurs d’énergie ont les uns après les autres décidés de ne plus fournir la clientèle bruxelloise. Dans le nouveau dispositif, les impayés ne pèseront plus sur la trésorerie des fournisseurs, mais de Sibelga et des CPAS.

Ce glissement de la charge financière dans le contexte actuel est loin d’être anodin. Dans les mois à venir, il ne faut pas être un grand analyste économique pour prédire que de très nombreux ménages vont se retrouver en difficulté de paiement. Comme vous le savez, le Gouvernement fédéral a décidé d’aider tous les Belges de la même manière. Qu’ils se chauffent au gaz, au mazout à l’électrique ou même en allant ramasser du bois dans la forêt. Le problème, c’est que le combustible qui augmente le plus est le gaz. Et c’est justement celui-là qui est massivement utilisé dans la Région bruxelloise. Le budget régional n’avait vraiment pas besoin de ça.

■ Un édito de Fabrice Grosfilley