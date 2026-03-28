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Encore un long chemin avant d’assainir les finances publiques à Bruxelles, réagit le CD&V

“C’est une bonne chose que la note de crédit de la Région bruxelloise n’ait pas été abaissée”, a réagi vendredi soir Benjamin Dalle (CD&V), député bruxellois, en réaction à l’annonce selon laquelle l’agence de notation Standard & Poor’s avait confirmé cette note à “A” avec une perspective négative.

“Dans le même temps, la perspective négative confirme qu’il reste encore un long chemin à parcourir vers l’assainissement budgétaire”, a-t-il toutefois nuancé.

Pour le CD&V, la trajectoire vers un budget équilibré en 2029 est cruciale. “Il est donc préoccupant que S&P parte du principe que seuls 60% des efforts prévus seront effectivement réalisés. De plus, la dette continue d’augmenter. D’ici 2028, le ratio d’endettement risque d’atteindre près de 300% des recettes, avec une dette en cours d’environ 19,4 milliards d’euros. La situation reste donc particulièrement précaire”, analyse Benjamin Dalle.

À lire sur le même sujet : Le Parlement bruxellois valide le projet de budget de la Région pour 2026

Pour le parti chrétien-démocrate flamand, le gouvernement doit tout mettre en œuvre pour atteindre pleinement les objectifs fixés. “Nous attendons que la trajectoire budgétaire prévue soit mise en œuvre non pas à 60%, mais à 100%. L’adoption du budget 2026 aujourd’hui constitue une première étape importante dans ce sens, mais le chemin vers la reprise est encore long.”

Belga

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