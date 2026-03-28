Le Parlement bruxellois valide le projet de budget de la Région pour 2026

Le vote a été précédé d’une semaine de travaux intenses en commission, au cours de laquelle chaque ministre est venu donner des explications sur ses compétences spécifiques, et d’une longue séance plénière de débats, vendredi.



Ce premier budget de plein exercice depuis les élections de juin 2024 constitue une étape significative. Il permet, quoi qu’il advienne politiquement désormais, de sortir du régime des douzièmes provisoires basés sur le budget 2024, bien plus déficitaire que celui adopté vendredi.

Le budget bruxellois pour les neuf derniers mois de 2026 affiche un déficit de 957 millions d’euros. Cela respecte l’engagement pris dans l’accord de gouvernement, de rester sous le milliard.

Les recettes s’élèvent à 6,622 milliards, tandis que les dépenses atteignent 7,613 milliards, ce qui se traduit par un solde budgétaire négatif de 992 millions. Après prise en compte des opérations budgétaires, dont notamment une sous-utilisation de 35 millions, le solde des créances s’élève à -957 millions.

Par ailleurs, les députés bruxellois ont validé, pour avril et mai, une nouvelle tranche de douzièmes provisoires pour la Commission communautaire commune. Le Collège réuni de celle-ci (le gouvernement bruxellois lorsqu’il s’agit des compétences bicommunautaires telles que les allocations familiales ou la lutte contre le sans-abrisme) a encore introduit une dernière demande de douzièmes provisoire pour deux mois dans l’attente de disposer d’un budget à part entière pour ces compétences spécifiques.

Selon le ministre Laurent Hublet (Les Engagés), chargé notamment du budget à la CCC, les travaux préparatoires devraient aboutir d’ici trois semaines.

Belga