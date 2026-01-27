En affaires courantes, le MR bruxellois veut bloquer le remplacement d’un secrétaire d’État

Cette initiative intervient alors que se profile dans quelques jours le départ de la secrétaire d’Etat au Logement en affaires courantes Nawal Ben Hamou (PS), démissionnaire. “Dans le contexte actuel, le gouvernement en affaires courantes n’a pris aucune initiative structurante, ni présenté de budget comme annoncé en juin 2025. Il se limite strictement à l’expédition des affaires courantes. Dès lors, renforcer artificiellement cet exécutif par la désignation d’une nouvelle personnalité est incompréhensible, tant sur le plan institutionnel que budgétaire”, a justifié le groupe MR du Parlement bruxellois, dans un communiqué.

Pour le Mouvement Réformateur, à l’heure où la dette régionale explose, une telle nomination est incompréhensible, d’autant plus que les secrétaires d’État sont placés sous la tutelle de ministres, qui peuvent reprendre les compétences qu’ils leur avaient déléguées. “Dans une Région surendettée, sans budget et en affaires courantes, remplacer un secrétaire d’État qui n’a aucun moyen d’action n’a pas de sens”, a commenté la cheffe du groupe MR, Clémentine Barzin.

Au-delà de la question financière, le MR a tenu à mettre en garde contre “un précédent institutionnel, celui d’ouvrir la porte à une recomposition progressive de l’exécutif sans majorité démocratique claire en permettant le remplacement de secrétaires d’État dans une période d’affaires courantes, alors qu’aucun accord politique global n’existe”.

“Les Bruxellois méritent un gouvernement de plein exercice. Les arrangements pour faire durer les affaires courantes ne peuvent être une manière de gouverner, cela reviendrait à un déni de démocratie. Le PS pense à ses intérêts avant ceux des Bruxellois”, a insisté Clémentine Barzin.

Belga