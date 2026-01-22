Gouvernement bruxellois : Nawal Ben Hamou souhaite prendre ses fonctions d’échevine

“J’ai exercé loyalement mes fonctions de secrétaire d’État dans le cadre des affaires courantes au cours des 18 derniers mois. Mais j’aspire à pouvoir me projeter dans un nouveau défi professionnel et prendre mes fonctions comme échevine à la Ville de Bruxelles à partir du mois de février”, a-t-elle déclaré, remerciant ses collègues du gouvernement pour le “travail collégial des dernières années“, dans un communiqué co-écrit avec la Fédération bruxelloise du PS.

De son côté, le président de la Fédération socialiste, Ahmed Laaouej, a dit comprendre la décision de Mme Ben Hamou, et respecter son “choix positif pour la Ville de Bruxelles et ses habitants”, après un “engagement dans un contexte difficile” au sein du gouvernement bruxellois au cours des derniers mois.

“Conformément aux dispositions d’usage, il appartiendra au gouvernement bruxellois de proposer au Parlement le remplacement de Nawal Ben Hamou”, indique le communiqué conjoint, sans autre précision.

Belga