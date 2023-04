En 2022, les Belges ont rapporté moins d’appareils et de lampes par rapport aux deux dernières années

Après deux années records en 2020 et 2021, les Belges ont rapporté plus de 40 millions de lampes et d’appareils électro usagés chez Recupel. Si l’on y ajoute les appareils du secteur professionnel, le volume collecté atteint quelque 120.000 tonnes, soit une baisse de près de 7% par rapport à 2021, annonce mercredi l’organisme en charge de la collecte et du traitement des appareils électriques et électroniques usagés.

La moyenne par Belge a reculé de 0,8 kg, passant de 11,1 à 10,3 kg. Au total, 40,7 millions d’appareils électro domestiques ont été collectés l’an dernier, parmi lesquels plus de 8,2 millions de lampes, plus de 766.000 télévisions et écrans ou encore plus d’un demi-million de “gros blanc” (machines à laver, lave-vaisselles…) et de réfrigérateurs/surgélateurs.

Ce reflux est imputable à une combinaison de plusieurs facteurs, selon Recupel. Pendant la crise sanitaire, les Belges ont passé beaucoup plus de temps chez eux, avec un double effet: ils ont acheté et remplacé davantage d’appareils et de lampes, et ils en ont profité pour se lancer dans de grands nettoyages. Deux phénomènes qui ont en grande partie disparu avec la fin de la pandémie.

Par ailleurs, la tendance classique à conserver de vieux appareils “au cas où“ n’a guère évolué et a même été renforcée par le sentiment d’incertitude générale qui prédomine en 2022 avec la guerre en Ukraine, la hausse des prix de l’énergie et le ralentissement de l’économie.

“Les gens ont naturellement tendance à ‘accumuler’. C’est compréhensible, surtout en période d’incertitude. Mais d’un autre côté, il faut être conscient du fait que plus un appareil reste longtemps inutilisé, moins il a de chances d’avoir une nouvelle vie“, explique Eric Dawaet, CEO de Recupel.

“Nos maisons renferment toujours 50 millions d’appareils inutilisés. Si nous pouvons les remettre dans le circuit, nous aurons besoin de beaucoup moins de matières premières primaires pour en fabriquer de nouveaux. Cela aura des effets très positifs pour l’environnement et, surtout en cette période, cela réduira notre dépendance vis-à-vis de l’étranger“, poursuit Eric Dewaet.

Les parcs de recyclage ou parcs à conteneurs restent le principal canal de collecte pour l’électro domestique, avec une part de 53,6% du total, soit 60.668 tonnes, selon les statistiques de Recupel. La distribution prend à son compte 25.995 tonnes, pour une part de 22,9%.

Beaucoup d’articles ont également été collectés via des collecteurs et recycleurs “Charte”: 16.257 tonnes, soit une part de 14,4%. Enfin, 10.284 tonnes ont été apportées dans les ressourceries, à savoir 9,1% du total.

