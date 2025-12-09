Elke Van den Brandt croit en Yvan Verougstraete comme formateur : “Il a les clés”

Elke Van den Brandt était l’invitée de Fabrice Grosfilley ce mardi matin dans la matinale de BX1. L’occasion pour elle de revenir sur les négociations bruxelloises.

“Yvan Verougstraete a les clés.” Voilà le message envoyé par la ministre de la Mobilité du gouvernement sortant à Bruxelles. Selon l’écologiste, l’Engagé a les meilleures chances de réussite pour trouver un gouvernement. “Le MR avait dix jours pour trouver une solution. La deadline, c’est déjà demain.”

La proposition libérale d’un gouvernement resserré n’a, par ailleurs, jamais trouvé grâce à ses yeux. “Elle ne me va pas du tout et on ne doit pas suivre cette voie”, a-t-elle poursuivi. “Elle consiste à remplacer le gouvernement en affaires courantes par les partis qui négocient. C’est un risque puisque ce gouvernement agit comme une roue de secours. On doit faire des budgets, un deuxième provisoire, et on doit faire tourner la machine. Si celui-ci est remplacé par des partis sans aucun accord sur le budget ou sur le fond, tout risque de s’arrêter.”

Pour elle, il ne faut pas tout mélanger. “Trouvons d’abord des accords, puis remplaçons le gouvernement en affaires courantes. Ne mélangeons pas les deux, cela va compliquer les choses.”

Dans cette optique, elle voit d’un bon œil la venue d’Yvan Verougstraete comme formateur avec sa proposition de centre-gauche. “Cela me réjouit de me retrouver avec Ecolo pour discuter. Mais cela ne sera pas facile à mettre en place non plus puisqu’il n’y a aucune majorité garantie. Mathématiquement, c’est celle qui s’en rapproche le plus pour l’instant. Il doit prendre l’initiative puisqu’il n’a jamais mis de veto contre un parti néerlandophone. Cela lui donne de la crédibilité pour mener à bien son projet.”

Un milliard à trouver

Ce mardi matin, Elke Van den Brandt a également évoqué le budget et le milliard à trouver d’économies. Pour le MR, il n’est pas possible de l’atteindre sans renoncer à certains projets liés à la mobilité ou au logement. L’écologiste n’a pas nié cette réalité. “Je pense que nous devrons faire des économies dans toutes les compétences. Évidemment, je pense que le gouvernement doit lister les priorités et les dossiers essentiels. C’est le cas de la gestion des voiries par exemple. Cela coûte beaucoup d’argent, mais si on ne travaille pas là-dessus, on risque de devoir fermer et bloquer la population.”

Reste évidemment à trouver un accord, soit sur cette coalition de centre-gauche, soit sur un budget. Mais est-ce vraiment réalisable ? “On est à la mi-décembre, mais il n’y a aucune réelle négociation. Actuellement, il y a des contacts. Mais personne n’est vraiment autour de la table. Je suis toujours disponible pour travailler, mais je pense que trouver une solution d’ici la fin de l’année sera objectivement difficile.”

Rédaction