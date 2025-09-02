Yvan Verougstraete sur le choix de l’Open VLD: “Une décision à l’encontre de l’intérêt général”

L’ex-facilitateur bruxellois Yvan Vergoustraete (Engagés) a déploré mardi le refus de l’Open VLD d’entamer des négociations gouvernementales sur base de sa proposition de majorité à sept partis, sans la N-VA.

“Le VLD demande du fond mais refuse de se mettre à table pour négocier sur le fond. Personne ne comprend”, a commenté mardi le président du parti centriste. “Six partis sur sept se sont mis d’accord, le septième refuse, prenant le risque de geler à nouveau la situation des semaines, voire des mois encore”, a-t-il ajouté. “C’est une décision qui va à l’encontre de l’intérêt général, de l’intérêt des Bruxelloises et des Bruxellois”.

Le négociateur bruxellois de l‘Open VLD Frédéric De Gucht a repoussé la solution avancée par Yvan Verougstraete, déplorant une prise en compte insuffisante des priorités politiques de son parti et l’absence de la N-VA dans la formule de majorité proposée.

