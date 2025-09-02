Passer la navigation
Formation bruxelloise : l’Open Vld décline la proposition du facilitateur Yvan Verougstraete

Alors que le PS avait ouvert la porte à une coalition à sept partis, avec le MR, Les Engagés, Groen, Vooruit et le CD&V, l’Open Vld l’a aussitôt refermée.

Les libéraux flamands, qui ont réuni la presse ce mardi après-midi refusent, une nouvelle fois, de lâcher la N-VA. Frédéric De Gucht, négociateur bruxellois l’a répété, malgré la proposition intéressante de Yvan Verougstraete pour les néerlandophones.

► Voir | Gouvernement à Bruxelles : Verougstraete propose une majorité sans la N-VA

“Ces deux dernières semaines, des discussions intéressantes ont eu lieu sur le fond, ce pour quoi nous remercions le facilitateur”, débute le négociateur. Pour Frédéric De Gucht, les mesures proposées par le facilitateur bruxellois ne seront possibles qu’avec l’aide du gouvernement fédéral. “On se demande ce qu’il s’est passé de ce fond, c’est un mystère. Les résultats présentés lundi matin, et la proposition de coalition dont Magritte serait jaloux et qui ferait pâlir Kafka est regrettable”, poursuit-il. Il répète qu’une majorité néerlandophone existe depuis novembre (Groen, N-VA et Open Vld).

► Revoir l’interview | “Si l’Open VLD refuse cette proposition, il devra revenir avec une meilleure solution”

Si les libéraux flamands ont présenté leur trajectoire budgétaire, les quatre jours de silence ont été une grande surprise. “Soit on prend nos exigences au sérieux (présence de la N-VA), soit on peut faire sans nous. Nous ne sommes pas incontournables, ni nécessaires”, conclut Frédéric De Gucht. Il affirme cependant, être prêt à prendre ses responsabilités pour une mission, si les autres partis lui demandent. En attendant, ce qui a été présenté par Yvan Verougstraete ce lundi, n’est pas : “assez pour se mettre autour de la table.”

02 septembre 2025 - 15h28
Modifié le 02 septembre 2025 - 16h22
 

