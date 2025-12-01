Passer la navigation
Sans changement d’ici dix jours, les Engagés acteront qu’une majorité derrière le MR “n’est hélas pas possible”

Le président des Engagés, Yvan Verougstraete, avertit que son parti envisagera d’autres scénarios – opposition, majorité alternative ou soutien à une initiative de la société civile – si aucune majorité bruxelloise ne se dégage derrière le MR dans les dix jours.

Le MR n’a pas pu construire une majorité et, sauf changement de position du PS ou d’Ecolo, nous serons contraints, d’ici maximum dix jours, vu l’urgence, d’acter que réunir une telle majorité derrière le MR n’est hélas pas possible“. Ces mots ont été postés lundi par le président des Engagés, Yvan Verougstraete, sur X, alors que la Région se prépare à battre le record du nombre de jours sans gouvernement (541 jours).

Depuis 541 jours, nous soutenons que le rôle de formateur doit revenir à la première force politique de la région. Pour respecter le choix des électeurs, leur volonté de changement, même si la majorité du Parlement reste à ‘gauche’… Nous avons tout fait pour apporter des solutions constructives et mettre de l’huile dans les rouages, jusqu’à mener des missions d’informateur ou de facilitateur“, ajoute le président des Engagés.

Celui-ci a précisé que sans changement dans le constat de l’impossibilité de réunir une majorité derrière le MR d’ici dix jours au plus tard, “nous devrons alors envisager toutes les solutions crédibles pour sauver la Région, qui a besoin de redresser sa trajectoire budgétaire de minimum 1 milliard €: que ce soit depuis l’opposition, au sein d’une majorité alternative ou en soutien à une initiative de la société civile ou de techniciens“.

Notre seule condition: agir pour les Bruxellois et Bruxelloises“, a-t-il conclu.

