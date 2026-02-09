 Aller au contenu principal
BX1

Effondrement d’un égout dans la rue Rogier : la circulation des trams 25 et 62 est rétablie

L’interruption de la circulation des trams 25 et 62 est terminée, annonce la Stib ce lundi.

L’effondrement d’un égout dans la rue Rogier a fortement perturbé, durant plusieurs semaines, la circulation des lignes de tram 25 et 62. Des travaux urgents ont dû être menés par Vivaqua, dès le 19 janvier, et un bus navette temporaire a été mis en service.

► A relire | Les trams 25 et 62 perturbés pendant deux semaines dès ce lundi après l’effondrement d’un égout

Ce lundi après-midi, la Stib annonce que la circulation des deux trams concernés est rétablie et que l’interruption est terminée.

La rédaction – Photo : BX1

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales