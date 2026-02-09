Effondrement d’un égout dans la rue Rogier : la circulation des trams 25 et 62 est rétablie

L’interruption de la circulation des trams 25 et 62 est terminée, annonce la Stib ce lundi.

L’effondrement d’un égout dans la rue Rogier a fortement perturbé, durant plusieurs semaines, la circulation des lignes de tram 25 et 62. Des travaux urgents ont dû être menés par Vivaqua, dès le 19 janvier, et un bus navette temporaire a été mis en service.

► A relire | Les trams 25 et 62 perturbés pendant deux semaines dès ce lundi après l’effondrement d’un égout



Ce lundi après-midi, la Stib annonce que la circulation des deux trams concernés est rétablie et que l’interruption est terminée.

La rédaction – Photo : BX1