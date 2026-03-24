Double condamnation à 13 ans de détention pour les tirs à la kalachnikov à Anderlecht

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné mardi chacun des deux prévenus à 13 ans de détention pour des faits survenus les 18 et 19 avril 2025 sur la place du Conseil à Anderlecht.

Les deux jeunes hommes -dont un seul était présent au tribunal mardi pour le prononcé- étaient poursuivis pour une double tentative d’assassinat, la participation à une organisation de malfaiteurs et la détention d’arme. Lors d’une lecture particulièrement rapide du jugement, le président du tribunal a déclaré que les faits justifiaient “de très lourdes peines d’emprisonnement“, notamment compte tenu de l’état de récidive “attesté par le dossier” de l’un des prévenus, mais aussi du contexte de vente de stupéfiants et de guerre de territoire dans lequel les faits se sont inscrits.

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Le tribunal a considéré que la culpabilité des deux prévenus, âgés de moins de 20 ans, était établie pour l’ensemble des préventions à leur charge. Ainsi, E.I. a tenté de tuer plusieurs personnes, a résumé le juge mardi. Il a été aidé par A.N., a-t-il poursuivi dans sa lecture du jugement. Les deux hommes avaient préparé leurs actes bien avant les 18 et 19 avril 2025, a enfin estimé le tribunal.

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Le président a insisté sur le “mépris complet pour la vie d’autrui” et le “caractère organisé des faits“. Il s’est aussi arrêté sur “l’arme de guerre“, en l’occurrence un fusil d’assaut AK-47, utilisée par l’un des deux hommes sur la place du Conseil d’Anderlecht. Le juge a qualifié ce quartier de “gangréné par les fusillades et les ventes de stupéfiants“. Le parquet avait requis 15 ans de détention contre chacun des prévenus.

Belga