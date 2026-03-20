Fusillades à Anderlecht : le bourgmestre demande un renfort du dispositif policier

Suite aux trois fusillades survenues jeudi soir à Anderlecht, dont une a laissé un homme entre la vie et la mort, la commune a réagi.

Dans un communiqué de presse, le bourgmestre d’Anderlecht, Fabrice Cumps a annoncé demander une série de mesures visant à renforcer la présence policière sur ce territoire.

Fabrice Cumps a réuni le chef de corps de la zone de police Midi ainsi que l’ensemble du comité de direction de la zone. Charles Spapens, bourgmestre de Forest et président du Collège de police, participait également à cette réunion.

À cette occasion, le chef de corps a reçu pour instruction de renforcer significativement la présence visible des forces de l’ordre dans l’espace public. Ce dispositif sera complété par des opérations ciblées, notamment des contrôles routiers orientés vers la détection d’éléments en lien avec les récentes fusillades.

Le communiqué est sans ambiguïté sur ce point : “Aucune banalisation de l’usage des armes ne peut être tolérée dans nos quartiers.”

Le chef de corps a par ailleurs été chargé de se concerter avec ses homologues des cinq autres zones de police bruxelloises afin de “renforcer la solidarité et la coordination à l’échelle intra-bruxelloise.”

De son côté, Fabrice Cumps a contacté le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin pour lui demander “l’octroi, dans les plus brefs délais, d’un appui substantiel de la police fédérale au bénéfice de la zone de police Midi.” Le bourgmestre en a également profité pour réitérer une demande déjà formulée en CORES : exempter la zone Midi de toute mobilisation de personnel pour des missions extérieures à son territoire, dans le cadre du mécanisme de capacité hypothéquée (MFO2).