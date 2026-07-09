“Dommage d’être bonne et si conne”: Laurent Hacken n’est pas sanctionné par Les Engagés

Le comité d’éthique des Engagés a décidé de ne pas prononcer de sanction à l’encontre de Laurent Hacken, révèle Le Soir ce jeudi. Il y a un mois, l’humoriste bruxelloise Mélanie Akkari avait reçu de sa part, en réponse à une story Instagram: “Dommage d’être bonne et si conne”. Il se défendait en évoquant un piratage.

Le comité d’éthique des Engagés avait été saisi après un message insultant et sexiste envoyé le 10 juin dernier depuis le compte Instagram du secrétaire politique des Engagés à Woluwe-Saint-Lambert, Laurent Hacken, à l’humoriste Mélanie Akkari. En réaction à une vidéo d’une chronique sur La Première. “Dommage d’être bonne et si conne”, a-t-elle reçu depuis le compte Instagram de cemlui qui fut conseiller communal à Forest et ancien chef de cabinet adjoint du temps du cdH.

L’humoriste avait décidé de rendre ce message privé public sur Instagram, en répondant : “après il a raison jsuis grave bonne” dans une vidéo qui totalise plus de 6,7 millions de vues.

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Laurent Hacken affirmait que son compte Instagram avait été usurpé. “Les propos sexistes qui me sont attribués n’ont jamais été écrits par moi et ne correspondent en rien à mes valeurs ni à mon comportement. Le message concerné n’est pas de mon fait“, assurait-il, en condamnant les propos “honteux” qui lui sont attribués. “Ils sont contraires à mes convictions et à mon engagement public.” Il disait avoir “immédiatement entrepris les démarches nécessaires à commencer par adresser mes excuses sincères à la victime de ces insultes dont je ne suis pas l’auteur, de faire constater l’usurpation par la police et d’en identifier l’origine.”

“Présomption d’innocence”

Yvan Verougstraete, président des Engagés, avait condamné, sur X, ces propos : “J’ai pris connaissance des propos tenus par Laurent Hacken à l’égard de l’humoriste Mélanie Akkari. Les Engagés condamnent fermement ces déclarations sexistes et inacceptables, qui ne reflètent en rien les valeurs que nous défendons“, réagissait-il. “Les propos sexistes n’ont pas leur place chez Les Engagés“.

Un mois plus tard, Le Soir annonce que le comité d’éthique souligne que le message en question est “inacceptable et condamnable” mais qu’il est “attaché à la présomption d’innocence” et que “les éléments apportés par Laurent Hacken à l’appui de sa défense ne sont pas sans fondement, qu’ils ont été portés à la connaissance de la justice, laquelle dispose de moyens pour en vérifier, ou non, le bien-fondé, ce qui n’est pas le cas du comité.”

Laurent Hacken n’est donc pas sanctionné dans “l’état actuel du dossier” mais le comité souligne qu’il pourrait se resaisir du dossier en cas de nouveaux éléments.