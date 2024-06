D’importants embarras de circulation attendus dimanche à cause du BXL Tour et du Tour de Belgique

D’importants embarras de circulation sont attendus dimanche à Bruxelles en raison de deux courses cyclistes, a signalé le service régional Bruxelles Mobilité. De nombreuses rues et tunnels seront temporairement fermés à la circulation.

La capitale accueillera dès 09h00 le BXL Tour, une course de 40 kilomètres. Le parcours sera fermé à la circulation entre 07h00 et 13h00.

Les sportifs prendront le départ sur la place des Palais, passeront ensuite rue Lambermont, rue Belliard, avenue de Tervuren, boulevard du Souverain, avenue Delleur, chaussée de la Hulpe, avenue Franklin Roosevelt, avenue du Brésil, avant d’entrer dans le Bois de la Cambre.

Ils poursuivront via l’avenue du Congo, le boulevard Général Jacques, le boulevard Louis Schmidt, le boulevard Saint-Michel, le boulevard Brand Whitlock, le boulevard Auguste Reyers, le boulevard Général Wahis, le boulevard Lambermont, le pont Teichman, l’avenue de Vilvorde, le pont Van Praet, la chaussée de Vilvorde, l’avenue Van Praet, l’avenue du Parc Royal et l’avenue de Madrid, et, enfin, l’Esplanade.

Plusieurs tunnels également fermés

Les tunnels suivants seront également fermés à partir de 05h30: le tunnel Trône en direction de la rue Belliard, le tunnel Belliard, direction Tervueren et direction E40, les tunnels Cinquantenaire et Tervueren en direction de Tervueren, les tunnels Boileau, Montgomery, Georges Henri et Van Praet direction A12 et le tunnel Reyers-Meiser venant de la E40-A3 en direction de Meiser.

L’autoroute A12 sera en outre coupée en direction de Bruxelles, à hauteur de Strombeek-Bever. Sur la E411-A4, la sortie vers la chaussée de Wavre ne sera pas accessible non plus.

Outre le BXL Tour, la 5e étape du Tour de Belgique entraînera, elle aussi, des embarras de circulation. Le départ se déroulera à 13h30 au plateau du Heysel. La course passera ensuite quatre fois par la capitale à hauteur du plateau du Heysel, avant son arrivée vers 17h15, au même endroit.

La Stib impactée

Les lignes de tram 8, 25, 62, 92, T-bus 3, T-bus 39 et T-bus 44 seront perturbées jusqu’à 13h00.

Concernant les bus, les lignes 12, 17, 21, 27, 28, 29, 34, 36, 38, 41, 47, 53, 54, 56, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 79 et 95 seront également modifiées jusqu’en début d’après-midi. La circulation du 83, elle, sera interrompue entre Palfijn et Val Maria jusqu’à 20h00.

Belga – Photo : BXL Tour