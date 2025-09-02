Diables Rouges : le retour au Lotto Park contre le Kazakhstan sera “un moment spécial” pour Jérémy Doku

De retour à Anderlecht cinq ans après y avoir disputé son dernier match, l’ailier de Manchester City “a très hâte” de se produire devant ses proches.

Jérémy Doku vivra “un moment spécial”, dimanche, puisqu’il retrouvera le stade dans lequel il s’est révélé en tant que joueur professionnel, pour le duel entre les Diables Rouges et le Kazakhstan.

“J’ai joué de mes 10 à mes 18 ans là-bas, et j’y ai fait mes débuts en tant que pro à 16 ans”, a rappelé Doku (23 ans). Ce dernier avait d’ailleurs du mal à se souvenir de ses derniers matchs en mauve. “On dirait que j’ai 30 ans déjà”, s’est-il esclaffé avant de répéter son impatience de retrouver le Parc Astrid. Titulaire une fois sur les trois premiers matchs de championnat des Skyblues, Jérémy Doku est encore en quête de forme. “J’ai toujours été critique envers moi-même et je n’ai pas encore été le bon Jérémy.”

L’arrivée chez les Diables Rouges permettra de “prendre une bouffée d’oxygène. Je sais que ça va venir, et que tout va bien se passer”. L’environnement de l’équipe nationale est agréable à l’ancien Anderlechtois. “Je me sens bien à chaque fois que je viens en sélection, et je ressens la confiance du coach.”

Après une performance remarquée contre le pays de Galles au mois de juin, “je veux continuer sur cette lancée”. Doku observe que “le coach Rudi Garcia est très concentré sur nos points forts. Il nous inculque beaucoup de confiance, afin que nous soyons à la hauteur de nos attentes.”

La fin de l’ère Tedesco et les résultats décevants avaient quelque peu entamé la confiance des Diables, mais “la Belgique doit figurer au sommet, et cela va dans le bon sens avec Garcia.” Avant tout, “le but demeure de se qualifier pour le Mondial.”

Belga