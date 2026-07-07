Deuxième journée sans voiture lors de la Fête de l’Iris : le gouvernement bruxellois cherche une date alternative

Alors que l’accord de gouvernement prévoit qu’une deuxième journée sans voiture soit organisée à partir de 2027 à Bruxelles, à l’occasion de la Fête de l’Iris, le gouvernement bruxellois est à la recherche d’une alternative. La raison ? l’année prochaine, la Fête de l’Iris coïncidera avec la Fête des Mères, ce qui a suscité de nombreuses réactions.

La ministre régionale de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Verts) a confirmé au Parlement, en réponse aux questions de Joëlle Maison (DéFI) et Stijn Bex (Groen), que, en concertation avec les différentes parties prenantes, plusieurs dates alternatives – le 2 mai, le 9 mai ou le 6 juin – étaient à l’étude. Elle espère qu’une décision pourra être prise prochainement.

D’après Mme Van den Brandt, le budget du dimanche sans voiture sera du même ordre de grandeur que celui de l’édition 2025. À l’époque, 150.000 euros avaient été consacrés à la communication et à la sensibilisation, 310.000 euros à la fermeture de la Région bruxelloise et des tunnels, et 350.000 euros à la compensation de la gratuité des transports publics et à l’extension du service. Des discussions avec les communes concernant leur contribution aux activités suivront.

L’association de mobilité Touring dit s’étonner que le débat autour d’un deuxième dimanche sans voiture à Bruxelles se concentre principalement sur la date, alors que la véritable question porte sur l’opportunité et le coût. Selon Touring, la mobilité bruxelloise “n’a pas besoin d’un deuxième dimanche sans voiture symbolique, mais de solutions concrètes et efficaces toute l’année : des transports publics fiables, une meilleure accessibilité, des parkings relais performants, des infrastructures plus sûres pour tous les usagers de la route et des alternatives crédibles pour ceux qui restent dépendants de la voiture aujourd’hui.” A ses yeux, deux éditions par an nécessiteraient un budget conséquent.

Avec Belga