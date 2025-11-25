Deux œuvres de Bach récemment authentifiées seront interprétées pour la première fois à Bruxelles

Deux œuvres d’orgue récemment authentifiées de Bach seront jouées pour la première fois en Belgique le 6 décembre à Bruxelles.

Deux œuvres pour orgue de Johann Sebastian Bach, récemment authentifiées, seront interprétées pour la première fois en Belgique samedi 6 décembre à l’église Notre-Dame aux Riches-Claires à Bruxelles, à l’initiative de la Bibliothèque royale de Belgique (KBR) et du Conservatoire royal de Bruxelles.

Les deux pièces, répertoriées BWV 1178 et 1179, sont issues du fonds Fétis conservé à la KBR. Authentifiées par le Bach-Archiv, ces œuvres ont été jouées en public pour la première fois depuis 320 ans le 17 novembre dernier à Leipzig, en Allemagne.

Le concert, intitulé “Trésors de bibliothèques”, est organisé en collaboration avec la KBR, la classe de musique de chambre du département de musique ancienne et la classe d’orgue de Benoît Mernier du Conservatoire royal de Bruxelles.

Le programme mettra également en lumière des œuvres de compositeurs tels que Nicolaus Bruhns et Dietrich Buxtehude. Ces pièces sont issues d’un manuscrit de la bibliothèque du Conservatoire, rédigé en partie par Johann Friedrich Agricola, un élève de Bach.

Belga – Photo : Petrucci Music Library/domaine public