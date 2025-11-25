Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Deux œuvres de Bach récemment authentifiées seront interprétées pour la première fois à Bruxelles

Deux œuvres d’orgue récemment authentifiées de Bach seront jouées pour la première fois en Belgique le 6 décembre à Bruxelles.

Deux œuvres pour orgue de Johann Sebastian Bach, récemment authentifiées, seront interprétées pour la première fois en Belgique samedi 6 décembre à l’église Notre-Dame aux Riches-Claires à Bruxelles, à l’initiative de la Bibliothèque royale de Belgique (KBR) et du Conservatoire royal de Bruxelles.

Les deux pièces, répertoriées BWV 1178 et 1179, sont issues du fonds Fétis conservé à la KBR. Authentifiées par le Bach-Archiv, ces œuvres ont été jouées en public pour la première fois depuis 320 ans le 17 novembre dernier à Leipzig, en Allemagne.

Le concert, intitulé “Trésors de bibliothèques”, est organisé en collaboration avec la KBR, la classe de musique de chambre du département de musique ancienne et la classe d’orgue de Benoît Mernier du Conservatoire royal de Bruxelles.

Le programme mettra également en lumière des œuvres de compositeurs tels que Nicolaus Bruhns et Dietrich Buxtehude. Ces pièces sont issues d’un manuscrit de la bibliothèque du Conservatoire, rédigé en partie par Johann Friedrich Agricola, un élève de Bach.

Belga – Photo : Petrucci Music Library/domaine public

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales