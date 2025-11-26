Deux commerces bruxellois mis sous scellés après un contrôle

Ce samedi 22 novembre, la zone de police Bruxelles CAPITALE Ixelles a procédé à la mise sous scellés de deux commerces du centre-ville, suite à une action de contrôle dans des établissements Horeca, sur avis de l’Auditorat du travail et du parquet de Bruxelles.

Lors de l’intervention, deux personnes ont été interpellées avec des stupéfiants, et une troisième possédait une importante somme d’argent ainsi qu’un GSM contenant des photos de drogues et de véhicules signalés volés. Deux suspects ont été placés à la disposition du parquet : l’un pour une procédure accélérée, le second sous mandat d’arrêt pour importation et exportation de stupéfiants, blanchiment et recel.

Le deuxième commerce a été scellé après la découverte de huit travailleurs non-déclarés. La police a également dressé plusieurs procès-verbaux pour détention de médicaments interdits, contrefaçons, armes prohibées et pour un musicien de rue sans autorisation.

