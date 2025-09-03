Passer la navigation
Deux blessés lors d’une bagarre à Anderlecht

L’altercation a eu lieu entre trois individus sur l’avenue Clémenceau.

Deux personnes ont été blessées lors d’une bagarre survenue dans la nuit de mardi à mercredi à Anderlecht, a indiqué la police de la zone Bruxelles-Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest).

“Vers minuit, une altercation a éclaté entre trois individus sur l’avenue Clémenceau”, a précisé la porte-parole de la police. “Deux d’entre eux ont été blessés et transportés à l’hôpital. Leur état n’était pas critique.”

Un périmètre de sécurité a été installé le temps de l’intervention des services de secours. Les victimes ont été prises en charge rapidement par les équipes médicales dépêchées sur place. La police a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes et les causes de la rixe. Aucun suspect n’a été interpellé jusqu’ici. Les auditions et le recueil de témoignages doivent encore permettre d’établir les faits.

Belga – Image d’illustration

03 septembre 2025 - 09h18
Modifié le 03 septembre 2025 - 09h18
 

