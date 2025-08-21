Passer la navigation
Deux blessés lors d’une altercation armée près de la gare du Midi

Deux personnes ont été blessées dans la nuit de mercredi à jeudi lors d’une altercation sur la voie publique à proximité de la gare de Bruxelles-Midi. L’information, rapportée par VRT NWS, a été confirmée jeudi par le parquet de Bruxelles.

Le 21 août, vers 01h25, la police est intervenue pour une bagarre sur la voie publique, à hauteur du croisement entre le boulevard du Midi et le boulevard Maurice Lemonnier“, a précisé la porte-parole du parquet, Maryam Benayad. “Les deux personnes impliquées semblaient sous influence. L’une présentait plusieurs plaies visibles par arme blanche, tandis que l’autre souffrait également de diverses blessures. Elles ont été toutes deux transportées à l’hôpital afin d’y recevoir des soins.

Selon le ministère public, les deux individus ont été privés de liberté. Ils seront entendus après leur hospitalisation pour établir les circonstances exactes des faits. À ce stade, il n’est pas encore possible de déterminer la cause précise de la rixe. “Lors de la fouille effectuée sur place, aucun objet tranchant ou dangereux n’a été retrouvé”, a ajouté la porte-parole.

Belga

21 août 2025 - 12h04
Modifié le 21 août 2025 - 12h04
 

