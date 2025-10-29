Deux blessés par balle dans le quartier Nord: “Leurs jours ne sont plus en danger”

Deux personnes ont été blessées dans la nuit de mardi à mercredi lors d’un incident survenu rue Allard, dans le quartier Nord à Schaerbeek.

La police confirme que les deux personnes blessées dans la nuit de mardi à mercredi à Schaerbeek ont bien été touchées par balle. L’incident s’est produit vers 02h30 au croisement de la rue de Brabant et de la rue Allard, a indiqué mercredi matin la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Saint-Josse-ten-Noode/Evere), Katlien Breugelmans.

“Un incident de tir s’est produit au croisement de la rue de Brabant et de la rue Allard. Deux personnes ont été blessées par balle. Leurs jours ne sont plus en danger“, a précisé la porte-parole.

Lors de l’appel initial au 112, des coups de feu avaient été mentionnés, sans confirmation immédiate d’un tir effectif. Deux ambulances et deux équipes SMUR ont ensuite été dépêchées sur place par les pompiers de Bruxelles. Les victimes ont été évacuées vers l’hôpital.

Un périmètre d’exclusion judiciaire a été instauré durant la nuit afin de permettre les constatations de la police scientifique et du parquet. Il a depuis été levé. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes des faits.

Belga – Photo et vidéo : Caravaggio