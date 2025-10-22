Deux alertes jaunes annoncées par l’IRM: de nombreux espaces verts fermés ce jeudi

Le vent soufflera fort ce jeudi et la pluie sera abondante dès ce soir, prévient l’Institut Royal Météorologique, qui activera deux alertes jaunes. De nombreux parcs et espaces verts seront fermés. Il est recommandé de ne pas circuler à proximité des arbres.

L’Institut royal météorologique (IRM) émet une alerte jaune au vent dans tout le pays de jeudi 08h00, jusqu’à vendredi 02h00. Une dépression se déplacera jeudi depuis la Manche vers la Mer du Nord où elle évoluera en tempête, précise l’IRM.

Les rafales pourront atteindre des valeurs de 70 à 90 km/h dans l’intérieur des terres et entre 90 et 110 km/h à la côte dans l’après-midi et la soirée de jeudi.

“En cours de journée, le vent s’orientera du sud-ouest vers le nord-ouest. Si les prévisions se confirment, le passage en code orange sera activé localement“, note encore l’IRM.

Une alerte jaune pour de la pluie sera aussi active dès 22h ce soir jusqu’ à vendredi, à 4h. “Sur l’ensemble de l’épisode, nous attendons un cumul de 20 à 40 mm sur de nombreuses régions, voire un peu plus sur l’Ardenne luxembourgeoise”

Forêt de Soignes

Les parcs, réserves naturelles et bois gérés par Bruxelles Environnement, dont la forêt de Soignes bruxelloise, seront interdits d’accès au public à partir de ce jeudi 23 octobre à 10h du matin. La fin de restriction d’accès est prévue le vendredi 24 octobre en matinée. Sur l’ensemble du territoire, Bruxelles Environnement recommande par ailleurs d’éviter de circuler à proximité des arbres.

Les espaces verts seront à nouveau accessibles au public après inspection, nettoyage et sécurisation.

De nombreux parcs et cimetières communaux fermés

Les fortes rafales de vent justifient la fermeture, dès 10h ce jeudi, des parcs et des cimetières gérés par la Ville de Bruxelles. “Aucune activité ou événement ne peut avoir lieu dans les parcs et cimetières pendant cette période de fermeture“, précise la commune. Ceux-ci rouvriront vendredi matin “si les conditions météorologiques le permettent et qu’aucun incident majeur n’est constaté“.

Le Bois de la Cambre sera également fermé du jeudi 23 octobre (à partir de 10h) jusqu’à vendredi matin 24 octobre (à 6h).

Les communes de Jette, Uccle, Koekelberg, Forest, Woluwe-Saint-Lambert ont également annoncé la fermeture de tous les parcs communaux et cimetières.

Le numéro 1722 activé

Le SPF Intérieur annonce mercredi l’activation du numéro 1722 pour risque de tempête ou d’inondation. Le numéro 1722 est disponible lorsqu’aucune vie n’est en danger mais qu’une personne a besoin de l’aide des pompiers. Cela peut être le cas pour des dégâts importants à la toiture, une cave sous eau ou une voie publique inondée par exemple.

L’objectif du guichet électronique www.1722.be et du numéro 1722 est d’éviter de surcharger les centrales d’urgence 112 et de ne pas faire attendre les personnes dont la vie est en danger. Le SPF Intérieur préconise d’utiliser de préférence l’e-guichet pour éviter de devoir attendre longtemps avant d’avoir un opérateur en ligne.

Avec Belga – Photo : Belga Image