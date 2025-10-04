Tempête Amy : les parcs fermés de Bruxelles n’ont pas dissuadé tous les promeneurs

Des promeneurs ont bravé la fermeture des parcs bruxellois ce samedi malgré la tempête Amy.

Malgré l’avis de tempête, certains promeneurs ont bravé les interdictions ce samedi à Bruxelles. Tous les espaces verts de la Région, comme le parc du Cinquantenaire, avaient pourtant été fermés par mesure de sécurité.

Certains espaces sont gérés par les communes, comme le parc Garcet à Jette. L’échevin des parcs communaux, Thomas Naessens (Ecolo) explique : “Les gardiens de la paix viennent directement fermer les parcs à clé. Pour les autres endroits comme le parc de la Jeunesse, on met des rubalise qui indiquent que l’espace est inaccessible pour le moment“.

En cas d’infraction, des amendes ou des sanctions administratives peuvent être infligées.

Les parcs et forêts de la capitale rouvriront dimanche matin dès 8 h, une fois le vent retombé.

■ Reportage de Bryan Mommart, Karim Fahim et Djop Medou Mvondo