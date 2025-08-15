Passer la navigation
Des tirs sur une façade de Molenbeek dans la nuit

Une façade d’habitation a été atteinte par des tirs dans la nuit de jeudi à vendredi à Molenbeek-Saint-Jean, à Bruxelles. La police locale de la zone Bruxelles-Ouest confirme vendredi matin l’information, relayée par plusieurs médias.

Un habitant de la rue de la Borne a appelé la police peu avant minuit, après avoir constaté des impacts de balle dans sa façade. Une patrouille de police s’est déplacée, mais le ou les auteur(s) des tirs n’étaient plus visibles. On n’a pas non plus trouvé de victime.

Le parquet de Bruxelles a été alerté, et a ouvert une enquête. Il s’agit de la vingt-et-unième séquence de tirs qui perturbe Bruxelles depuis le début de l’été.

Belga

15 août 2025 - 10h53
Modifié le 15 août 2025 - 10h54
 

