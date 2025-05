Des tickets pour le match de l’Union revendus à des prix exorbitants : le club rappelle les règles à respecter

Certains tickets sont revendus jusqu’à 40 fois leur prix d’achat. Or, seul le canal officiel du club est autorisé.

La pression monte à Saint-Gilles à quatre jours du dernier match de championnat qui pourrait voir l’Union devenir championne de Belgique, 90 ans après son dernier sacre. Pour cela, les Unionistes devront venir à bout de La Gantoise. Un match historique qui attire les foules, et ouvre la porte à certaines dérives. Le stade Marien – qui peut accueillir 9.400 personnes – est sold out, mais les réseaux de revente de tickets s’activent.

Une simple recherche sur des des sites de seconde main permet de se rendre compte de l’ampleur du phénomène : des tickets initialement vendus au prix de 23€ sont remis en vente à 250€, 500€ et même… 1280€. Des sommes astronomiques qui ne garantissent pourtant pas à l’acquéreur du ticket de pouvoir entrer dans le stade. Le club met en garde : il y a des règles à respecter.

Plateforme officielle

“La revente de votre ticket est uniquement possible via notre plateforme (ticketing.rusg.brussels) jusqu’à 72h avant le coup d’envoi (ndlr : soit ce jeudi à 18h30). Revendre sur une autre plateforme est strictement interdit et peut faire l’objet d’une annulation du ticket“, avertit le club bruxellois sur son site Internet. “Chaque ticket doit être nominatif. Le nom mentionné sur le ticket doit correspondre à la personne physiquement présente au stade. Des contrôles aux entrées sont susceptibles d’être effectués.”

Contacté, le porte-parole du club confirme que l’Union recommande de ne pas acheter de tickets sur le marché noir. “Il est possible qu’il s’agisse de faux tickets“, met en garde Maarten Vervoordt.

Malgré l’avertissement du club, la file d’attente s’allonge sur l’application de revente de tickets TicketSwap : 1458 personnes signalaient toujours rechercher un ticket ce jeudi… mais ils risquent d’être déçus. “Après concertation avec le club, aucun ticket ne sera mis en vente sur la plateforme TicketSwap“, déclare le porte-parole. “Une vérification de la correspondance entre le nom sur le ticket et l’identité de la personne se présentant au stade pourrait être effectuée aux entrées ce dimanche“, ajoute-t-il.

Les supporters de leur côté déplorent les dérives et l’avidité de certains. “Cela fait plusieurs matchs que l’on constate des prix qui s’envolent sur les sites de seconde main“, dénonce un membre de club de supporter unioniste. “Ce que nous ressentons, c’est du dégoût face à des personnes qui tentent de faire de l’argent sur ces évènements. Cela va à l’encontre des valeurs du club.” Pour ce supporter, cet engouement démontre aussi la nécessité pour l’Union de disposer d’un nouveau stade.

Écran géant devant l’hôtel de Ville

Pour ceux qui ne disposeraient pas du précieux sésame, des alternatives existent. La commune de Saint-Gilles a annoncé l’installation d’un écran géant dimanche sur la place Van Meenen à l’occasion de ce match décisif. En cas de titre, joueurs et membres du staff seront d’ailleurs attendus au balcon de l’hôtel de Ville de Saint-Gilles, après les traditionnelles festivités prévues au stade.

En attendant le coup d’envoi prévu à 18h30, une “zwanze zone” ouvrira ses portes dès 15h00 pour permettre aux supporters de patienter. L’ambiance s’annoncera également festive sur le Parvis de Saint-Gilles, où les commerçants diffuseront le match depuis leurs terrasses. D’autres établissements situés à proximité du stade comme l’Union’s Taverne ou la Brasserie des Alliés ont également annoncé qu’ils diffuseraient le match sur grand écran.

