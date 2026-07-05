Des rubans en signe de résistance contre le démantèlement du Palais du Midi

Un rassemblement s’est tenu ce dimanche après-midi devant le Palais du Midi : des riverains et des associations impliquées dans la défense du maintien du Palais ont lancé une pétition en ligne pour dénoncer un sacrifice patrimonial.

En accrochant des rubans sur les grilles entourant le Palais du Midi, Samira montre son opposition au démantèlement de ce bâtiment qui lui est cher. “Au fil du temps, d’autres Bruxellois nous rejoignent. On met des couleurs partout, parce que c’est triste ce que l’on vit. Ce qu’on est en train de faire, c’est détruire le Palais du Midi pour rien“, estime cette commerçante. “Appelons un chat un chat : on est en train de gentrifier le quartier“.

Sur la trentaine de personnes présentes ce dimanche, des Bruxellois des quatre coins de la ville sont venus montrer leur soutien : “J’habite Evere, mais je suis venue pour montrer ma solidarité. Il y a cinquante ans, je venais voir des matchs de basket ici et maintenant, ils détruisent tout le quartier“, réagit une participante à la mobilisation.

Sur chaque ruban est inscrit un message : “Vive le Palais du Midi, non à sa démolition“, peut-on lire.

► Voir notre reportage | La Région bruxelloise a délivré le permis pour le démantèlement partiel du Palais du Midi

Si le permis de démolition partielle a été délivré le 17 juin dernier, l’ARAU, l’association à l’origine de la mobilisation, se montre plus positive : “Ce qui est très important pour nous, c’est de redonner de l’espoir dans le quartier en recolorant les abords du Palais du Midi. L’objectif est de donner le signal que c’est encore possible et qu’il ne faut pas être fataliste. C’est encore possible de lutter contre ce projet de démolition“, réagit Marion Alecian, directrice de l’ARAU. L’association dénonce un permis délivré “sans concertation“, “alors que la contestation est très forte” et alors que le projet de métro risque de ne pas voir le jour.

L’ARAU prévoit de déposer deux recours, l’un en suspension, l’autre en annulation, dans le courant de l’été.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen et Jacques Vermeer