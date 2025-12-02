Des organisations “renvoient à l’expéditeur” 75 pesticides interdits dans l’UE mais exportés ailleurs

Des ONG belges et européennes ont interpellé mardi la Commission à Bruxelles pour dénoncer la poursuite par l’UE d’exportations massives de pesticides interdits.

Des organisations belges et européennes ont mené mardi matin une action symbolique face au Berlaymont, siège de la Commission européenne, pour dénoncer l’exportation par l’Union européenne de pesticides pourtant interdits sur son propre territoire. Baptisée “Return to Sender” (retour à l’expéditeur), l’action a pris la forme de la remise symbolique de 75 boîtes représentant autant de substances actives prohibées exportées vers des pays tiers.

Des prises de parole d’organisations belges et européennes ont illustré l’impact sanitaire et environnemental de ces produits.

La mobilisation était organisée par Humundi et Broederlijk Delen, avec la coalition européenne End Toxic Pesticide Trade Coalition. “La Commission européenne reste passive et ne respecte pas ses engagements. Chaque jour, chaque mois, des tonnes de produits interdits ici sont exportées ailleurs. Nous portons une responsabilité dans ce commerce toxique“, a déclaré Suzy Serneels, chargée du plaidoyer chez Broederlijk Delen, appelant à la publication rapide d’une proposition législative pour y mettre fin.

Cette action s’inscrit dans un contexte de forte divergence entre les règles nationales et européennes. La Belgique a définitivement interdit l’exportation de ces produits via un arrêté royal entré en vigueur le 28 mai dernier. Dans le même temps, l’Union européenne continue, elle, ces exportations.

Selon des révélations de l’ONG Public Eye publiées en septembre, l’UE a exporté en 2024 plus de 122.000 tonnes de pesticides pourtant prohibés sur son territoire. Avant l’entrée en vigueur de son interdiction, la Belgique avait exporté plus de 23.000 tonnes, soit le double de 2021, ce qui en faisait le deuxième exportateur européen.

Belga – Photo : Facebook – PAN Europe (Pesticide Action Network)