Des montagnes de pommes de terre érigées le 23 août pour sensibiliser aux surplus

Dans le cadre de sa lutte contre le gaspillage alimentaire, Waste Warriors érigera, le 23 août, d’imposantes montagnes de pommes de terre dans plusieurs villes, dont Bruxelles. Par cette action, l’organisation souhaite sensibiliser le public à l’important surplus de tubercules. Les participants pourront repartir avec un sac de 10 kilogrammes de pommes de terre pour 5 euros.

Initiative belge, Waste Warriors se consacre principalement à la récupération à grande échelle de fruits et légumes qui, autrement, seraient mis au rebut. “Nous trouvons absurde que des légumes soient jetés simplement parce qu’ils n’ont pas le ‘bon’ calibre ou le ‘bon’ poids pour les rayons des supermarchés”, explique son fondateur Thomas Schiltz.

En dressant ces montagnes de pommes de terre, Waste Warriors espère sauver jusqu’à 1 000 tonnes de ces légumes-féculents. Leur surplus résulte des conditions météorologiques, qui ont entraîné une récolte tardive l’année dernière et une récolte précoce et abondante cette année.

“Cela a entraîné un chevauchement de six semaines. Les supermarchés privilégient les nouvelles pommes de terre, alors que les anciennes sont encore parfaitement comestibles et savoureuses.” Une partie de l’excédent sera ensuite utilisée par Waste Warriors pour fabriquer des chips. Quelque 200 000 kilogrammes ont par ailleurs déjà été transformés en aliments pour le bétail.

Les montagnes de pommes de terre s’élèveront à Gand, Anvers et Bruxelles. Sur place, il sera possible d’acheter un sac pour 5 euros et de le remplir avec 10 kilogrammes de pommes de terre, ou encore de payer 4 euros pour offrir un sac rempli aux banques alimentaires.

Les agriculteurs participants recevront une compensation pour chaque kilogramme écoulé. L’initiative a été présentée jeudi matin chez Warnez Potatoes, à Tielt (province de Flandre occidentale). Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire, il sera déjà possible d’y récupérer des pommes de terre excédentaires dès le 22 août.

Belga