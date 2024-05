Des milliers de manifestants défilent à Bruxelles pour un cessez-le-feu à Gaza

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à la gare du Nord dimanche après-midi pour protester contre les violences en cours à Gaza. Les manifestants réclament un cessez-le-feu et une solution juste pour les Palestiniens. Il s’agit de la 6e manifestation de grande ampleur en Belgique depuis le 7 octobre.

L’action a été organisée par une coalition d’organisations de la société civile dont l’Association belgo-palestinienne (ABP), le collectif palestinien Beitna, les coupoles francophones et néerlandophones CNCD-11.11.11, l’ABVV/FGTB, Solidaris, Een Andere Joodse Stem (EAJS), l’Union des Juifs progressistes de Belgique (UPJB), Intal et Vrede vzw.

“Plus de 35.000 Palestiniens ont déjà été tués depuis l’attaque perpétrée en Israël par le Hamas il y a un peu plus de sept mois, principalement des femmes et des enfants“, rappelle l’organisation. “Plus de 79.000 personnes ont été blessées et plus de 7.000 autres sont portées disparues. Environ 2 millions de personnes ont dû fuir et une grande partie des infrastructures civiles a été complètement détruite“.

Les organisateurs demandent que la communauté internationale intervienne pour mettre fin au conflit. “Elle doit obtenir d’urgence un cessez-le-feu permanent, assurer la protection de tous les civils ainsi que la libération de tous les otages, mettre fin au siège de la bande de Gaza et permettre l’accès à l’aide internationale pour les Palestiniens, qui se trouvent actuellement dans une situation d’urgence humanitaire absolue“.

Les organisations appellent aussi l’Union européenne et ses États membres à imposer un embargo militaire international total sur Israël et à prendre des sanctions économiques et diplomatiques à l’encontre du pays “L’Europe doit soutenir pleinement les enquêtes de la Cour pénale internationale (CPI) et les procédures engagées par l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice (CIJ) à l’encontre d’Israël, et interdire tout commerce avec les colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés.”

