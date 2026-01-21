Des milliers de manifestants attendus dimanche à Bruxelles pour défendre la jeunesse

Cette marche est placée sous un mot d’ordre commun: défendre l’avenir des jeunes. Elle entend ainsi dénoncer les récentes réformes décidées dans le secteur de l’enseignement obligatoire, mais aussi l’augmentation du minerval dans le supérieur, etc.

“Les mesures idéologiques de la majorité MR-Engagés génèrent du chaos pour les élèves, les étudiants, leur famille et les travailleurs qui attendent depuis des années des investissements à la hauteur des enjeux de la société et de la pénurie croissante du personnel”, dénoncent les syndicats.

“Ces décisions sont néfastes, car elles vont creuser les inégalités et limiter l’accès à un enseignement de qualité pour toutes et tous, (…) ce qui privera durablement les citoyens de demain d’un avenir désirable, émancipateur et prometteur”.

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles réfute, lui, toute mesure idéologique. Il justifie les mesures d’économie à la lumière de la situation financière de la FWB. En déficit chronique depuis des années, l’entité ne cesse de faire gonfler sa dette.

La manifestation s’élancera à 13h30 de la gare du Nord. Le cortège empruntera les rues de la capitale pour aboutir devant le siège du gouvernement de la FWB, place Surlet de Chokier, sur la Petite ceinture.

Plusieurs prises de paroles par des jeunes y sont déjà programmées, tout comme un lâcher de ballons multicolores.

Selon les organisateurs, cette action ne constitue que le “premier temps fort” de la mobilisation citoyenne en faveur de la jeunesse. D’autres actions devraient dès lors suivre dans les mois à venir.

Belga