L’école Christian Merveille fermera bien ses portes en juillet prochain

Le conseil communal de la Ville de Bruxelles a définitivement validé lundi soir la décision de fermer la petite école maternelle Christian Merveille au terme de la présente année scolaire, malgré une manifestation de parents en décembre dernier et une interpellation citoyenne. L’opposition Ecolo et PTB a voté contre cette décision.

Les 103 bambins qui sont actuellement pris en charge dans l’établissement auront la priorité pour s’inscrire à l’école du Jardin aux Fleurs, située à 300 mètres de la première, dans le quartier Anneessens.

Interrogé par des représentants de parents, le bourgmestre Philippe Close (PS) a fait référence aux données de l’Institut bruxellois de la statistique et de l’analyse (IBSA), selon lesquelles le nombre d’enfants en âge de fréquenter l’enseignement maternel sur le territoire de la Ville va baisser de 11%, avec 7.069 unités en 2024 contre 6.294 unités attendues en 2029.

Le nombre d’élèves de l’école Christian Merveille est passé de 206 en 2016 à 104 au 15 décembre 2025. Parmi ceux-ci, 31 sont en troisième maternelle et rejoindront une école primaire l’an prochain. Quelque 73 enfants sont donc à accueillir au Jardin aux Fleurs.

Toujours selon le bourgmestre, qui répondait au nom de l’échevine de l’Enseignement, Faouzia Hariche (PS), absente pour maladie, l’école voisine du Jardin aux Fleurs a été transformée et rénovée entre 2011 et 2016. À sa réouverture, elle comptait 367 élèves. Elle en compte 251 au 15 décembre 2025, dont 62 en troisième maternelle qui quitteront cette école l’an prochain.

“Il y a donc bien une baisse structurelle de la population scolaire sur ce périmètre et une sous‑occupation des deux écoles maternelles de la Ville situées à 300 mètres l’une de l’autre”, a insisté le bourgmestre.

La capacité d’accueil actuelle de Jardin aux Fleurs permet d’accueillir l’ensemble des élèves scolarisés dans les deux écoles jusqu’à la deuxième maternelle.

Au-delà de la proximité géographique et de la capacité d’accueil, la priorité d’inscription a été donnée à l’école du Jardin aux Fleurs parce que les deux établissements ont les mêmes projets éducatifs et pédagogiques, les mêmes dispositifs de gratuité, et que ce dernier offre un environnement complètement rénové et rééquipé.

Un délai supplémentaire concernant la priorité d’inscription à l’école du Jardin aux Fleurs pour les élèves de Christian Merveille a d’ailleurs été accordé jusqu’au 1er février, à la demande des parents, a encore dit Philippe Close.

Belga