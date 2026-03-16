Des militaires seront déployés pour assurer la sécurité des synagogues et écoles juives

Des militaires seront déployés en appui de la police pour assurer la sécurité de sites liés à la communauté juive dans les plus brefs délais, ont annoncé lundi les ministres de l’Intérieur et de la Défense, Bernard Quintin et Theo Francken.

Concrètement, les militaires assureront la sécurité de synagogues et écoles de confession juive. La décision a été prise à la suite de l’attentat commis il y a une semaine contre la synagogue de Liège et de faits comparables qui se sont produits aux Pays-Bas et en Norvège.

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“Dans un contexte d’antisémitisme croissant, l’attentat qui a eu lieu à la Synagogue de Liège a rappelé que la menace qui pèse sur la communauté juive de Belgique est bien réelle. Assurer la sécurité de nos concitoyens est le rôle de l’Etat dans toutes ses composantes et en dehors de toutes autres considérations politiques. Le déploiement de militaires pour renforcer la sécurité autour des sites juifs constituera un soutien direct aux forces de police“, a expliqué le ministre Quintin dans un communiqué.

A la suite de l’attentat de Liège, plusieurs responsables politiques avaient appelé au déploiement de militaires pour assurer la sécurité de lieux fréquentés par la communauté juive. Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, l’avait répété jeudi à la Chambre et, lundi, c’était au tour de la bourgmestre d’Anvers, Els Van Doesburg (N-VA) d’exprimer son impatience. La demande était également portée par le Comité de coordination des organisations juives de Belgique (CCOJB).

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Depuis plusieurs semaines, un bras de fer oppose le CD&V et le MR dans ce dossier: les chrétiens-démocrates ne rejettent pas la mesure en tant que telle mais l’ont liée au plan de la ministre Annelies Verlinden pour soulager les prisons dont certains points butent sur les réticences du MR. Le problème n’est pas pour autant résolu, a-t-on appris à bonne source. La décision annoncée par les deux ministres s’appuie sur l’article 111 de la loi sur la police intégrée qui autorise le commissaire général de la police fédérale à faire appel à la Défense pour soutenir des missions de police. Une forme de réquisition, commentait une autre source.

Ce n’est pas la première fois que la police s’appuie sur l’armée pour sécuriser des lieux liés à la communauté juive. Durant l’opération “Vigilant Guardian”, mise en place en 2015 dans le cadre de la menace terroriste sur la Belgique, des militaires avaient déjà accompli une telle mission.

Belga