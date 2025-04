“Des mesures pour nous affaiblir, pas nous guérir”, dénoncent les malades du Covid long

“Les malades du Covid Long s’alarment des mesures annoncées par le gouvernement contre les maladies de longue durées”, font savoir jeudi les associations “Long Covid Belgium” et “Not Recovered Belgium” dans un communiqué commun. “Ces mesures veulent nous affaiblir, pas nous guérir.”

Les mesures récentes annoncées ne font que “renforcer les inquiétudes alors qu’un Belge sur 25 est directement concerné par le Covid Long”, pointent les associations. Ces dernières s’inquiètent en effet des annonces du gouvernement “qui mettent en doute la réalité clinique et la gravité de nos maladies, comme l’obligation de nous inscrire comme demandeurs d’emploi alors que nous ne sommes pas en état de travailler, ou la suppression du premier mois de salaire en cas de rechute dans les huit semaines après une tentative de reprise du travail”.

► Voir aussi | Quelque 300 personnes manifestent pour la reconnaissance des malades du Covid long

“Long Covid Belgium” et “Not Recovered Belgium” dénoncent par ailleurs certaines mesures “de mise sous surveillance des malades” ainsi que les pressions croissantes sur les médecins, lesquelles menacent notamment le secret médical. “Le ministre Clarinval a annoncé vouloir supprimer les maladies des périodes assimilées pour l’accès au chômage. Comment, alors, retrouver le chemin de l’emploi une fois guéri?”, se questionnent encore les associations.

Celles-ci s’inquiètent en outre d’un éventuel changement dans la prise en compte des maladies dans le calcul des pensions. “Cela induirait une précarisation majeure des personnes ayant eu la malchance de tomber malade au cours de leur vie”, regrettent-elles. “Ces mesures dangereuses ne sont pas seulement un grave coup porté au système de protection sociale de notre pays, elles sont également un signal d’alerte quant aux logiques de précarisation, d’exclusion et de stigmatisation que vivent les personnes les plus vulnérables, qui voient une partie de leurs droits et de leur dignité leur être ôtée, car considérées comme improductives”, estiment-elles encore

► Revoir | Covid long: “J’ai fait le deuil de ma vie d’avant”

Pour “Long Covid Belgium” et “Not Recovered Belgium”, il est dès lors “urgent d’investir dans la prévention, les soins, l’accompagnement des patients, et non dans la suspicion et la sanction”.

Belga