Des lunettes sur mesure façonnées à la main : le savoir-faire de Lunetier Ludovic fête ses dix ans

Ludovic Elens tient un atelier rare : il confectionne des lunettes sur mesure de A à Z des lunettes depuis dix ans.

Cela fait dix ans que le Lunetier Ludovic est installé au cœur du Sablon. Dans son atelier, Ludovic Elens confectionne, avec deux autres artisans, des lunettes sur mesure pour chaque client. “La démarche est bien différente. Je prends 15 mesures sur le visage et puis je développe une monture sur mesure en fonction de la physionomie, de la forme du nez, de la largeur du visage et des contraintes de chacun. On va en faire une pièce unique pour la personne“, explique-t-il.

Pour satisfaire ses clients, Ludovic prend son temps. Environ trois mois de travail sont nécessaires pour fabriquer ces lunettes uniques. Les artisans l’assument : c’est le prix de l’excellence.

Certaines paires vendues sont plutôt classiques et discrètes, tandis que d’autres sont plus originales, voire extravagantes.

■ Reportage de Maxime Dieu et Charlotte Pire