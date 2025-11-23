Des livres et objets sont en vente à prix réduits aux Musées royaux d’Art et d’Histoire

Les Musées royaux d’Art et d’Histoire, au Cinquantenaire, déstockent leurs parutions, anciennes ou récentes. De l’Égypte ancienne à l’Art nouveau, il y en avait pour tous les goûts, et cela a déjà attiré du monde ce samedi.

Plongée dans l’histoire de l’Égypte, celle de Marie-José de Belgique et tant d’autres encore, pour quelques euros seulement. La vente biannuelle du Musée d’art et d’histoire attire du monde, des passionnés qui repartent ravis. “Je trouve cela extraordinaire. Ces prix font rêver et je pense que le musée a raison de faire cela, car autrement, j’imagine que les anciens catalogues finiraient à la poubelle“, réagit un client.

“C’est un livre sur la Géorgie. Il s’agit d’une exposition que j’ai visitée l’an dernier ou il y a deux ans. C’était un peu cher à l’époque, mais ici c’est à moitié prix. Donc c’est une affaire“, se réjouit un autre.

Sont disponibles à l’achat des livres, mais aussi des bijoux, de grandes affiches et des reproductions de tableaux.

Sihèm est professionnelle du secteur, guide dans trois musées bruxellois, et ce n’est pas la première fois qu’elle participe à l’une de ces ventes. “C’est particulièrement intéressant pour moi“, s’explique-t-elle avec des livres sur l’art de l’islam et de l’Océanie dans les bras.

► Voir aussi | 16.000 personnes profitent de la Museum Night Fever cette nuit

Brigitte Fluyt est la responsable du magasin. C’est son dixième déstockage en 34 ans de carrière ici. Comme toujours, il y a des favoris parmi les ouvrages proposés. “Les clients cherchent surtout des catalogues d’expositions qu’ils ont visitées mais qu’ils n’ont pas achetés à ce moment-là. Aussi beaucoup de livres sur l’Égypte, encore et toujours, sur les arts décoratifs ou des livres plus spécialisés. On cherche un peu de tout“.

Le déstockage se poursuit ce dimanche de 10 à 17 heures.

■ Reportage de Simon Breem, Charles Carpreau et Quentin Carbonnelle