16.000 personnes profitent de la Museum Night Fever cette nuit

La Museum Night Fever 2025, 18e édition de la nuit des musées bruxellois, a rencontré un beau succès, avec environ 16.000 personnes, a communiqué dimanche matin Brussels Museums, organisateur de l’événement. Les 33 établissements participants ont comptabilisé samedi près de 65.000 visites, soit 3.000 de plus qu’en 2024.

Des lieux emblématiques tels que le musée Old Masters, Train World ou encore le musée Art et Histoire ont ouvert leurs portes de 19h00 à 1h00.

Brussels Museums se dit très satisfait car la nuit des musées “reste un événement phare de l’agenda culturel de la ville, malgré un contexte économique incertain“.

Le programme était varié: pole dance, acrobaties aériennes, arts du cirque, tatouages, écoles d’art, création de mode, chant, musique classique, théâtre, interprétation en langue des signes.

Le public a visité en moyenne 4 musées au cours de la soirée, pour profiter un maximum de son ticket. 76% du public avait entre 16 et 35 ans, la tranche d’âge visée par l’événement.

En termes de fréquentation, Musée BELvue se place en tête, suivi de Bozar et La Monnaie. Belfius Art Gallery et ISELP ont également attiré un large public et enregistré des chiffres records, souligne Brussels Museums. Les artistes tatouage à la KBR museum et les artistes pole dance à Contretype ont rencontrés un succès retentissant, à en croire ls organisateurs.

Les partenaires locaux ont assuré une expérience globale fluide avec des navettes gratuites de la Stib et du Musée du Tram, ainsi que plusieurs foodtrucks locaux.

Avec leur bracelet, les visiteurs peuvent profiter d’une visite gratuite supplémentaire dans l’un des musées participants jusqu’au 23 novembre, rappelle encore Brussels Museums.

La 19e édition de Museum Night Fever aura lieu le samedi 17 octobre 2026.

Belga – Photo : BX1