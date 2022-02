Anderlecht : dès l’été prochain, le quartier de Cureghem appliquera le plan Good Move

La commune d’Anderlecht a approuvé mardi 1er février un nouveau plan de circulation : le quartier apaisé de Cureghem. Financé par la Région bruxelloise, ce plan s’inscrit dans la vision du plan régional de mobilité Good Move.

Le nouveau plan de circulation de Cureghem entrera en vigueur à l’été 2022. “Il s’inspire de Good Move qui définit les principaux objectifs de la Région bruxelloise en matière de mobilité : améliorer le cadre de vie des Bruxellois et encourager chacun à adapter ses déplacements en fonction de ses besoins et de ses contraintes. Pour y parvenir, des plans de circulation sont mis en place afin d’éliminer le trafic de transit et de créer des quartiers apaisés“, explique la commune d’Anderlecht.

Concrètement, le plan prévoit des rues à sens unique, des filtres de circulation et des boucles. “Le quartier se verra désengorgé des voitures qui ne faisaient que le traverser (voir image). Moins de trafic de transit signifie non seulement plus d’espace pour les piétons et les cyclistes, mais aussi une circulation plus fluide pour les trams et les bus”, détaille la commune d’Anderlecht.

A Anderlecht, moins de la moitié des ménages possèdent une voiture. Dans le quartier de Cureghem même, ce chiffre est encore plus bas.

Il y a quelques jours, la commune de Schaerbeek a déjà procédé à la mise en place du plan Good Move dans trois quartiers.

