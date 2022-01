Plan Good Move à Schaerbeek : voici les changements et sens uniques proposés

Les modifications sont discutées avec les citoyens des trois quartiers concernés par ce plan communal.

La commune de Schaerbeek a présenté ce mardi midi un plan de réorganisation de la mobilité dans trois de ses principaux quartiers. Ce plan est inspiré du plan régional de mobilité Good Move et souhaite principalement réduire le trafic de transit afin de le renvoyer vers les axes principaux que sont le boulevard Lambermont, la chaussée de Louvain, le boulevard Léopold III et le canal de Bruxelles.

Trois quartiers ont été sélectionnés : le quartier des Azalées, au sud du parc Josaphat ; le quartier Royale Sainte-Marie, depuis la place de la Reine jusqu’à la chaussée de Haecht ; et le quartier Cage aux Ours, autour de la place Collignon et de la rue Gallait. Selon les chiffres avancés par le collège communal, 100 000 navetteurs traversent chaque jour ces quartiers. La plupart sans s’y arrêter. Ce plan doit donc permettre aux automobilistes de transit d’éviter les quartiers les plus denses et de dévier ce trafic de transit vers les grands axes aux alentours.

De nombreux axes à sens unique

Plusieurs grands changements ont été annoncés dans ce plan de mobilité. Le passage en voiture des riverains pourrait notamment être filtré grâce à des caméras de contrôle de passage, précise la commune. Et plusieurs axes verront leur plan de circulation modifié, notamment pour privilégier l’accès aux piétons et cyclistes.

Dans le quartier des Azalées, l’avenue des Azalées sera à sens unique vers le rond-point Chazal, de même que l’avenue Cambier, dans l’autre sens.

Dans le quartier Royale Sainte-Marie, la chaussée de Haecht passera à sens unique depuis la place de la Reine jusqu’au carrefour avec la rue Rubens alors que la rue Royale Sainte-Marie sera dans l’autre sens, unique également, de la rue Rubens vers la place de la Reine. La rue Rogier sera en outre à sens unique vers la gare du Nord. En prime, une partie de la place de la Reine sera réservée aux piétons et cyclistes. Ces changements devraient être confirmés d’ici à l’automne prochain et les premiers travaux menés par la Stib sur cet axe.

Enfin, dans le quartier Cage aux Ours, l’avenue Maréchal Foch sera à sens unique depuis la rue des Ailes vers la Cage aux Ours et l’avenue Princesse Elisabeth sera aussi à sens unique vers la Cage aux Ours. Mais des ajustements pourraient encore être menés, précise le 1er échevin de Schaerbeek Vincent Vanhalewyn (Ecolo).

► Plus de détails sur la carte ci-dessous (crédit : commune de Schaerbeek) :

La commune de Schaerbeek espère que ces changements pourront intervenir d’ici à la fin de l’année 2022 ou au début de l’année 2023.

Un processus participatif a été mis en place dans les trois quartiers. Il y a déjà eu deux réunions par quartier. Il y en aura une troisième en visioconférence les 15, 16, et 17 févier. Plus d’infos sont disponibles sur le site internet de la commune.

■ Reportage de Camille-Flora Damanet, Frédéric De Henau et Besnik Nikqi.