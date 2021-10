Des infrastructures rénovées pour les Cuisines Bruxelloises, à Anderlecht

Chaque jour, 12.000 repas y sont préparés.

Derrière la porte du 79 rue Saint-Guidon à Anderlecht, ce sont de nouvelles infrastructures, entièrement rénovées dont bénéficient désormais la quarantaine de bénévoles des Cuisines Bruxelloises. Ici, chaque jour, ce sont près de 12.000 repas qui sont préparés, pour les enfants du scolaire et des crèches (au total 163 écoles et 72 crèches dépendent des Cuisines Bruxelloises), sur les 14.000 dîners produits également pour les maisons de repos et les patients des hôpitaux.

Les cuisines rénovées ont été inaugurées ce vendredi par le bourgmestre d’Anderlecht, Fabrice Cumps (PS), le président des Cuisines Bruxelloises, Benoît Hellings (Ecolo) et la vice-présidente Faouzia Hariche (PS). “Je me réjouis de voir aboutir ce projet. Les Cuisines Bruxelloises sont essentielles car elles permettent de livrer de nombreux repas qualitatifs dans nos écoles. Les normes d’hygiène se voient renforcées via cette nouvelle installation qui permet également de desservir davantage d’écoles qui appartiennent à d’autres réseaux d’enseignement“, a-t-elle notamment réagi.



Il s’agit d’un investissement de 3 millions d’euros. L’objectif des Cuisines Bruxelloises est de fournir des repas de qualité, sains, et respectueux de l’environnement.

ArBr – Photo : Faouzia Hariche / Facebook