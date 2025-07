Des futurs profs en reconversion devant le tableau lors d’une académie d’été

Cette académie d’été est un tremplin pour amener ces futurs profs vers leur toute première rentrée.

Les associations Be education et Teach for Belgium proposent une académie d’été pour des jeunes de secondaires. Face aux élèves, il y a de futurs professeurs pour qui l’enseignement est souvent une reconversion professionnelle. Cette académie d’été est un tremplin pour les amener vers leur toute première rentrée.

“C’est chouette d’avoir une expérience concrète comme ça avant la rentrée de septembre”, explique Laura Obraham, ancienne ingénieure reconvertie en professeur de mathématiques. “Ca me rassure pour engager cette nouvelle étape. La gestion de classe particulièrement est quelque chose qui est difficile à mettre en place autrement qu’avec une vraie classe”, explique-t-elle. Elle fait donc ses premiers pas de profs à la Zomer Académie d’été. Il s’agit de quatre semaines de cours de remédiation gratuite donnés par des enseignants débutants à 300 élèves.

Cette initiative est proposée et encadrée par Teach For Belgium. “On va accompagner ces personnes qui s’engagent, pendant au moins deux ans, à donner cours dans des écoles à indice socio-économique faible”, explique Simon Geerinck, de Teach For Belgium.

En douze ans d’existence, l’ASBL a ainsi accompagné 450 enseignants.