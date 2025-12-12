Molenbeek : sans gouvernement bruxellois, le projet Parc Ouest menacé

Lieu de rencontre pour les familles, entre les stations de métro Beekkant et Osseghem, le parc Ouest est aujourd’hui menacé de fermeture, d’ici au 1er janvier.

Depuis onze ans, Jean-Marie Brecht vit dans le quartier et fréquente assidûment ce lieu qu’il associe à l’échange et au lien social. L’annonce d’une possible fermeture au 1er janvier le touche de plein fouet. “Je viens presque tous les jours au parc. C’est agréable, les gens sont dynamiques et tout ça. On est comme une vraie famille.”

Depuis trois ans, l’association Toestand occupe temporairement ce vaste terrain de deux hectares en attendant l’aménagement d’un futur parc. Mais aujourd’hui, l’avenir du lieu bascule : l’inspecteur des finances régionales a recalé la procédure du nouveau marché public, un renouvellement pourtant prévu tous les trois ans.

Pour les membres de l’association, le coup est dur et surtout inattendu. “La continuation de notre travail sur le parc, qui dure depuis 3 ans et qui était encore prévue pour une bonne période, est mise en péril.” lance Léa Vromman, collaboratrice au sein de Toestand. “C’est un symbole qui dépasse ce territoire-ci. C’est la réalité de toutes les associations qui travaillent avec des publics précarisés.”

Bruxelles Environnement dit partager ces préoccupations et étudie désormais des pistes pour éviter une fermeture brutale. Une prolongation exceptionnelle de trois mois via un avenant est envisagée, le temps de relancer correctement le marché public. Le dossier pourrait aussi être examiné en urgence par le gouvernement régional.

En parallèle, une pétition citoyenne pour maintenir le lieu ouvert circule dans le quartier. Elle a déjà réuni plus de 160 signatures en une seule soirée

Reportage de Maël Arnoldussen, Marjorie Fellinger et Pierre Delmée